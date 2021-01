Státní exportní pojišťovna EGAP má za sebou hektický rok. Zájem o její služby loni vzrostl trojnásobně a nakonec pojistila úvěry za 34 miliard korun. "Pojišťují se firmy, které to dřív nedělaly. Jde třeba o příklad společnosti, jejíž šéf se s obchodním partnerem zná dvacet let, jezdí spolu na dovolenou, ale stejně se přijde pojistit, protože ten podnik je z Itálie," vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka. I kvůli tomu loni vzrostl celkový počet zemí, do nichž pomohl EGAP českým firmám s vývozem, na historicky unikátní číslo 47.

Vedle pojišťování vývozců navíc EGAP získal v podpoře exportu i zcela novou roli. V rámci programu Covid Plus začal exportérům poskytovat rovněž záruky. Tuto službu bude EGAP zajišťovat ještě do poloviny letošního roku a Procházka počítá s tím, že poskytne záruky za 50 miliard korun. Největší zájem o záruky mají společnosti z oblasti automotive, strojírenství nebo třeba dopravy, kde je získaly například firmy FlixBus, RegioJet, Student Agency nebo Kiwi.

Jak se pandemie dotkla fungování EGAP a jakými cestami jste se snažili pomáhat českým exportérům?

Jsme společnost, která je takzvaně anticyklická, to znamená, že pomáháme českým firmám zejména v době, kdy ekonomika klesá. Takže jsme hned na začátku pandemie usnadnili pro naše klienty všechno, co šlo. Hned v prvních dnech protiepidemických opatření jsme urychlili výplatu pojistného plnění a snížili poplatky spojené s pojištěním. Po diskusi s vládou jsme pak nastartovali program Covid Plus, v jehož rámci poskytujeme záruky za úvěry pro exportéry.