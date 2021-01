Když minulý týden dav zfanatizovaných Trumpových stoupenců dobyl americký Kapitol, reagovaly americké akciové trhy velmi vlažně. S jednou výjimkou. Akcie amerických výrobců palných zbraní doslova vystřelily vzhůru. Společnost Smith & Wesson během jednoho dne zvýšila tržní hodnotu o 18 procent, Vista Outdoor o 15 procent, Sturm Ruger & Company o 12 procent a třeba firma Ammo Munitions bezmála o osm procent.

Příčinou ale zřejmě nebylo ani tak dění ve zplundrovaném svatostánku americké demokracie, jako spíš výsledek senátních voleb v americkém státě Georgie. V nich překvapivě uspěli oba dva kandidáti Demokratické strany, čímž demokraté získali kontrolu nad Senátem. Společně s republikány budou mít shodně 50 mandátů, při vyrovnaném poměru hlasů má ale rozhodující slovo předseda Senátu, kterým je v americkém systému viceprezident. A tato funkce bude od 20. ledna, kdy se do Bílého domu nastěhuje Joe Biden, náležet demokratce Kamale Harrisové.

Zvýšila se tak šance, že se demokratům podaří Kongresem protlačit tvrdší regulaci zbraní. To by teoreticky měla být pro jejich výrobce špatná zpráva, jenže vždycky když se v posledních letech mluvilo o přísnějším přístupu k prodeji zbraní, skončilo to stejně. Okamžitě se po nich zvýšila poptávka (a tím i zisky výrobců) a k žádnému utužení regulace nakonec nedošlo. Přesně na tento vývoj evidentně sázeli investoři i uprostřed minulého týdne, a akcie výrobců zbraní tak nabraly na ceně.