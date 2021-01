V digitální agentuře WPJ se jednou týdně začínalo pracovat v posilovně kruhovým tréninkem. Cílem bylo jednak utužit tým, ovšem především šlo o zajištění pravidelného pohybu pro zaměstnance. Těsně před pandemií zavedli nový rituál − párminutové cvičení před každou poradou. Takzvaný pozdrav zasedačky, jako alternativa pozdravu slunce známého z jógy, byl sérií rehabilitačních cviků, které kompenzují sedavé zaměstnání. Rituál, který se konal dvakrát za týden, zru­šila pandemie. "Zkusili jsme on-line cvičení, ale udržet pravidelnost je o dost těžší," říká šéf společnosti Petr Jebavý, který chce po návratu do kanceláří pravidelné cvičení obnovit. "Spíš teď žijeme z toho, že jsme lidi naučili a cvičí sami."

Pandemie zásadně zredukovala lidem pohyb, začínají to řešit i zaměstnavatelé. Ti, kteří dříve pravidelně sportovali, mají nyní omezené možnosti a ne každý si našel nový rituál. Nesportovcům alespoň nějaký pohyb zajišťovala cesta do práce a pár tisíc kroků každý den je ztráta, kterou většinou ničím nekompenzují. Navíc lidé pracují doma, kde zpravidla nemají možnost nastavit si ideálně pracovní místo. V podmínkách pandemie, která trvá už přes devět měsíců, se zásadně zhoršuje stav pohybové soustavy, především páteře. Neschopenek kvůli nemocem pohybového aparátu ve druhém a třetím čtvrtletí v meziročním srovnání přibylo třicet procent. Ukazují to data České správy sociálního zabezpečení.