Vždycky je vhodná doba pro to, říct si o víc peněz. I navzdory tomu, že je leden a firemní rozpočty se plánují na začátku podzimu. A také navzdory tomu, že tyto plány už devět měsíců mění pandemie covidu. Podle expertů na vyjednávání je důležité umět nadřízeného přesvědčit o svém potenciálu a být na vyjednávání dobře připraven.

Vhodná doba pro žádost o přidání je dokonce i tehdy, když firma propouští, myslí si odborník na taktiku vyjednávání Radim Pařík. "Protože zároveň s tím i přerozděluje práci, což pro lidi často znamená více povinností. I při zvýšení mezd bude mít firma nižší náklady. Důležité ovšem je, aby měla společnost a především přímý nadřízený pro zvýšení platu důvod," říká Pařík, který se vyjednávání v byznysu věnuje přes sedmnáct let. To, co mají lidé nabízet výměnou za víc peněz, nejsou výsledky, kterých dosáhli v minulosti, ale to, co jsou schopni teprve vykonat. "Důvod, proč nemáme mluvit o minulosti, je ten, že za ni už člověk zaplaceno dostal," zdůrazňuje Pařík. Přidat podle něj dostane pravděpodobněji ten, jehož společnost potřebuje − je na něm závislá. Když k tomu člověk přidá, co dalšího − tedy nad rámec − by mohl udělat. Klíčové je ovšem nabízet svou službu přímo tomu člověku, který o mzdě rozhoduje.

"Musíme ukázat, že je to on, kdo z naší vyšší mzdy bude mít prospěch," vysvětluje Pařík. I tak se ovšem může stát, že šéf odmítne. Odmítnutí má zpravidla dva důvody: šéf nemůže, protože na to rozpočet nemá, anebo byl žádající zaměstnanec špatně připravený − zpravidla to bývá tak, že nic nenabízí nebo ani neví, co chce. "Po odmítnutí by lidé neměli být uražení, měli by to akceptovat a domluvit se na tom, že se k vyjednávání po určitém − konkrétním − čase vrátí."