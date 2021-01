Posun republiky mezi nejvyspělejší země je snem nejen ekonomů, ale všech jejích obyvatel, protože na něm závisí životní úroveň i schopnost českého národa nerozplynout se mezi ostatními a zachovat si svoji svébytnost. Cestu k ní ostatně nastartoval průmyslový růst v 19. století, který za sebou táhl celou společnost, jež se pak rychlým tempem dotahovala na Evropu.

Má-li se to zopakovat, je nutné ohlédnout se i do zpětného zrcátka. A podívat se, jak se dařilo Česko zmodernizovat od roku 1989. Ne vše se sice povedlo, pozitiva však převažují. Ať jde o prodloužení průměrného věku a zlepšení životního prostředí, zachycení vývoje v oblasti internetu nebo růst HDP na osobu. Kdo by si před 30 lety pomyslel, že − alespoň optikou tohoto ukazatele − začneme dotahovat na takovou průmyslovou mocnost, jako je Japonsko.

Stále je však co dohánět. Pokud by například domácí ekonomika měla dostihnout současnou kapitálovou vybavenost podniků v Německu, s nímž se srovnáváme nejčastěji, muselo by se v Česku podle výpočtů ekonoma Vladimíra Benáčka z Univerzity Karlovy investovat více než 14 bilionů korun.

