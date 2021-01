V Česku se začalo očkovat proti koronaviru. To dává naději, že by se život mohl pomalu začít vracet k normálu bez potřeby opakovaného zavírání obchodů, kulturních akcí či škol. Lékaři ale varují před přehnaným optimismem. Abychom se přiblížili kýženému stavu kolektivní imunity, bude potřeba naočkovat 65 až 70 procent populace. Teprve pak budou chráněni proti nákaze i ti lidé, u nichž očkování nezabírá, a Česko si bude moci říct, že má epidemii definitivně za sebou.

Jenže tak vysoké proočkovanosti se podaří dosáhnout nejspíš až v roce 2022. Pokud by se podařilo zcela naplnit očkovací strategii ministerstva zdravotnictví, bude na konci letošního roku naočkováno zhruba 61 procent Čechů. Ještě o příštích Vánocích tak nejspíš budou muset Češi být obezřetní ve výběru svých kontaktů. Avšak už letos v létě by nemuselo být třeba drastických opatření, jako je zavírání škol a obchodů, jako jsme to zažili během jarní a podzimní uzavírky a znovu teď po Vánocích.

Vakcín bude v Česku dostatek

Do konce června by mělo mít Česko podle strategie ministerstva zdravotnictví k dispozici dávky pro 3,6 milionu lidí. Pokud by se takové množství lidí podařilo hned naočkovat, znamenalo by to proočkovanost zhruba 34 procent populace. "Pravděpodobně by i toto 'minimalistické' opatření výrazně pomohlo ulehčit přetíženému zdravotnictví," říká imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Václav Hořejší. To by mohlo stačit k tomu, aby se Česko obešlo bez plošných uzavírek ekonomiky.