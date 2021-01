O vakcínách proti koronaviru chybí přesná data. Neznáme rizika ani přesný účinek. Očkovat by se tak měli jen ti, které může koronavirus nejsnáz zabít, tedy staří a nemocní. U zdravých se vyplatí počkat, říká imunolog Vojtěch Thon. Zpoždění, které Česko v očkování nabírá, se tak může vyplatit.

Jak jako imunolog hodnotíte význam vakcíny pro zvládnutí koronavirové pandemie?

Vakcína Pfizeru a BioNTechu, stejně jako další, které jsou v pokročilé fázi testování, představují nový typ vakcín, který ještě nebyl u člověka použit. Nejenže povede k tvorbě protilátkové odpovědi, ale i k tvorbě buněčné odpovědi. Výborně by fungovala na onemocnění, jako je třeba zika virus, tedy když se infekce přenáší komářím bodnutím a organismus se jí musí bránit systémově. Jenže u viru SARS-CoV-2 jde o infekci slizniční. A slizniční odpověď touto vakcínou není zajištěna. To znamená, že očkování tímto typem vakcín velmi výrazným způsobem pomůže bránit rozvoji středně těžkých až těžkých forem nemoci covid-19, ale nemůže zabránit infekci jako takové, která probíhá přes sliznice dýchacího traktu. Kampaň, kterou teď vede kolem vakcín vláda, je proto velmi zjednodušující, když říká, že jestliže se lidé naočkují, získají protilátky a tím se vyřeší celá pandemie. To ale v tuto chvíli nemůžeme s jistotou říci. Nemáme k tomu dostatek dat. Není jisté, že ten, kdo bude naočkován, bude neinfekční. A z hlediska principu do svalu podané vakcíny to ani nemůžeme očekávat.