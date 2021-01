Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Když tato slova ve svém prvním novoročním projevu roku 1990 pronesl prezident Václav Havel, působilo to po desítkách let komunistického lhaní doslova očistně. Zároveň to samozřejmě bolelo, ale takový už je smysl a účel přiznání pravdy. Očistit se od nánosů lži a sebeklamu vždycky bolí, je to ale první krok na cestě za lepší budoucností. Za posledních 31 let jsme na téhle cestě ušli pořádnou porci kilometrů, lhali bychom si však do kapsy, kdybychom si nepřiznali, že jsme mohli dojít mnohem dál.

V posledních letech to navíc vypadá, že část z nás ztratila víru, že jdeme správným směrem. Souvisí to mimo jiné s tím, že Česku zoufale chybí nějaká společná vize, cíl, k němuž směřovat. Vyprázdněná marketingová hesla typu "Bude líp" žádnou takovou vizí přirozeně nejsou. Nesvádějme to ale jen na politiky, obecně u nás na tohle téma chybí celospolečenská diskuse a poptávka po ní je slabá.

Rozhodli jsme se, že se ji pokusíme povzbudit. V tomto čísle Ekonomu jsme popsali několik základních kroků, které musíme udělat, abychom vybudovali lepší Česko. A jelikož víme, že je to téma, jímž by se dala zaplnit velká knihovna, a ne jen pár časopisových stránek, budeme se mu letos věnovat pravidelně.

I proto přinášíme rozhovor s Pavlem Baudišem a Ondřejem Vlčkem, dvěma hlavními současnými osobnostmi ve společnosti Avast, která je typickým příkladem toho, co se stane, když je "tvůrčí a duchovní potenciál" lidí v Česku využit naplno.

Podívali jsme se i na to, jak se změnila práce v době pandemie a proč je důležité dbát na psychické zdraví zaměstnanců. Startujeme také seriál o proměnách ekonomiky v dějinách lidstva.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví!