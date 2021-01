Ačkoliv celosvětové prodeje luxusního zboží se loni propadly takřka o čtvrtinu, investování do něj navzdory pandemii většinou vynášelo.

Jestli jste před pár dny našli pod stromečkem luxusní kabelku Hermès nebo třeba nějakou vzácnou whisky, darem jste od Ježíška nedostali jen krásnou věc, ale také výnosnou investici. Vyplývá to z Knight Frank Luxury Investment Indexu, který sleduje zhodnocení světových luxusních aktiv. Vzácná auta, mince, víno nebo třeba umělecká díla podle něj svou výkonností v posledních letech nezaostávají ani za americkými akciovými trhy, které lámou jeden historický rekord za druhým.

Podle naposledy aktualizovaných výsledků (k polovině roku 2020) se peníze vložené například do drahých vín za posledních deset let zhodnotily o 125 procent. Sběratelské mince za tu samou dobu přidaly na ceně 157 procent, autoveteráni 212 procent a vzácné whisky dokonce 535 procent. Jen pro srovnání, americký akciový index S&P 500, který v posledních letech prochází největším růstem ve své historii, za stejných deset let (tedy do poloviny loňského roku) zhodnotil investorům vložené peníze zhruba o 200 procent.

Luxusní zboží je bezpečný přístav v rozbouřených dobách