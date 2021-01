Na pracovním trhu se začínají prosazovat trendy, které ovlivní fungování firem po celý letošní rok. Podniky, které hodlají nabírat lidi, musí například více investovat do jejich vzdělávání. Na trhu totiž dochází k velkému přesunu zaměstnanců mezi obory, a řadě pracovníků tak schází potřebná kvalifikace. Firmy rovněž budou řešit vyčerpání svých stávajících zaměstnanců, na které začíná doléhat přemíra stresu a nevybalancované práce během pandemie. "Hledá se nový trvale udržitelný standard, celkově ale změny povedou k lepšímu," říká Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik společnosti LMC, provozující portály Jobs.cz a Práce.cz.

Na jaké skupiny zaměstnanců dopadlo propouštění kvůli covidu nejvíc?

Jsou to ženy a je to kvůli péči o děti, která padá u nás jednoznačně víc na ně. Český statistický úřad ukazuje, že nám od jara přibylo 55 tisíc ekonomicky neaktivních lidí (tedy osoby v produktivním věku, které nejsou zařazeny do kategorie nezaměstnaní, a to zpravidla proto, že práci aktivně neshánějí, rezignovali nebo o ni nestojí − pozn. red.). Celkem 45 tisíc z toho jsou právě ženy. Zdá se, že stávající situace může zvrátit pozitivní trend posledních let, kdy více žen šlo po mateřské dovolené dřív do práce a tím se udržely v kontaktu s lepší prací a neztratily kvalifikaci z pohledu personalistů. To se teď celé obrací, podobnou práci − tedy v místě bydliště a na částečný úvazek − jen tak lehce neseženou, protože příležitostí ubylo. Pro spoustu z nich je jediná možnost jít mimo své zaměření.