Mřížka ve tvaru ledvinek se svislým žebrováním se v průběhu historie stala typickým poznávacím znamením bavorských strojů. Na přídi X7 narostla do gigantických rozměrů a část veřejnosti se za to pánům od BMW posmívá. Jenže X7 je největší auto v historii značky a zduřelé ledvinky v podstatě působí proporčně vyváženě. Bavorské SUV měří na délku 5,15 metru, na výšku 1,8 metru a na šířku dva metry bez zrcátek. Fotky v případě X7 neumí dostatečně ilustrovat jeho velikost, ale až ho vedle sebe potkáte u semaforů, budete se cítit jako trpaslík vedle obra. BMW se netají tím, že je to vůz postavený tak, aby vyhověl americkému automobilovému vkusu.

Rovná a široká highway je ale něco jiného než české uličky v centrech měst a subtilní okresky na periferii. A tady bude potřeba si na prostorovou výraznost X7 trochu zvykat. Když se k vám bude v protisměru na venkovské asfaltce blížit autobus, buďte ten moudřejší a sjeďte ke krajnici. Do ostrých zatáček je potřeba si trošku najíždět, a než se naučíte proplétat se garážemi pod obchodními centry s grácií a beze strachu z újmy na grandiózních 22palcových kolech, pár dní to potrvá. Na X7 je totiž zajímavý ještě další rozměr, který souvisí s jeho velikostí. Vývojářům se povedlo ji dokonale potlačit, a to pomocí zbraní, které BMW dlouhodobě precizně ovládá. Má špičkově naladěný podvozek, jenž si poradí i s výraznými nedokonalostmi silnice, příjemně se řídí a v zatáčkách odolává zákonům fyziky. Jakkoli to zní jako klišé, X7 je sebejisté do posledního dechu a těžko byste si tipli, že tak dobře jezdí auto, jenž by se výškou i hmotností mohlo přirovnat k chatce u Berounky. Vybranými jízdními vlastnostmi se může bez uzardění zařadit mezi špičkově naladěné bavorské stroje menší konfekční velikosti.