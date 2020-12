Rozhodující událostí příštího roku budou podzimní volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o dalším směřování země.

Postavení Andreje Babiše a jeho kabinetu se ještě v létě zdálo neotřesitelné a vše napovídalo, že tomu tak bude i do voleb v příštím roce. Avšak podzimní druhá vlna koronavirové epidemie domácí politiku podstatně proměnila: vládní strany začaly ztrácet, opoziční sílit. Výsledkem je, že donedávna fantaskní představa, že se Ivan Bartoš, šéf Pirátů, tedy nejsilnější protivládní strany, stane po říjnových parlamentních volbách premiérem, získává na pravděpodobnosti. Poslední slovo ovšem neřekla ani ODS Petra Fialy. Obě tyto strany kvůli vítězství ve volbách usilovně hledají spojence, zatímco politickou kariéru současného premiéra ohrožuje především slabost jeho levicových spojenců, ČSSD i KSČM.

Nepřehledný zítřek

Před novou vládu se postaví trojice obtížných úkolů. Nejdříve bude muset nastartovat koronavirovou krizí utlumenou ekonomiku. Pak zahájit dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, kde půjde nejen o problémy s technickými parametry a financováním, ale hlavně o mezinárodní politiku. O rozhodnutí, zda z budoucího tendru vyřadit Rusko a Čínu. Podobně obtížným úkolem bude zahájení reformy penzí. V ní jde o udržitelnost systému, protože od poloviny 30. let začne stárnout populace. A je to celé spojeno s rozhodnutím, zda dál zvyšovat věk odchodu do penze nad 65 let, zvýšit daně, či dokonce dát zelenou postupnému snižování budoucích důchodů. A nikdo netuší, jak to vše s popularitou nového kabinetu zacvičí.

Před vládou stojí oživení ekonomiky, rozhodnutí o dostavbě Dukovan a příprava penzijní reformy.

Předvolební situace je z pohledu aktuálních průzkumů také docela nepřehledná. Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění ze září, kdy se v Česku teprve rozbíhala druhá covidová vlna, vyšlo ještě vstříc současné koalici. Ta by v té chvíli případné sněmovní volby s převahou vyhrála. Pozdější průzkumy už věstí oslabení ANO 2011 a propad levice. Podle agentury Kantar by se ČSSD a KSČM v říjnu do Poslanecké sněmovny vůbec nedostaly a novou vládu by zřejmě sestavovala vítězná centristická koalice Pirátů a starostů. Jen nepatrně lépe levice obstála u agentury Median. A těsné vítězství pravice předvídá rovněž listopadový průzkum společnosti SANEP, ovšem s tím rozdílem, že by volby vyhrál konzervativní blok ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.