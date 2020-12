Mimořádný a pro většinu lidí velmi náročný rok 2020 je téměř u konce. Do statistik se vedle rekordního schodku státního rozpočtu na úrovni kolem 400 miliard korun zapíše bohužel také nejvyšším počtem úmrtí v historii samostatné České republiky. I když předpovědi na rok 2021 pracují se scénářem, že pandemie díky očkování ustoupí a ekonomika se postupně vrátí k růstu, je už nyní zřejmé, že se budeme s dopady covidu-19 potýkat i v následujících letech. V mnoha oborech totiž nelze počítat s návratem na předkrizovou úroveň ani poté, co se nemoc dá na ústup. Potíž je i v tom, že si státní kasa na solidní hospodářský růst, rekordně nízkou nezaměstnanost a z nich plynoucí daňové příjmy v posledních letech do velké míry zvykla. A není na novou situaci připravena.

Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Máte již předplatné? Přihlaste se Víte, že… Předplatitelé mají i řadu dalších výhod nezobrazují se jim reklamy

mohou odemknout obsah kamarádům

mohou prohlížet online archiv Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.