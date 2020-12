Letos v dubnu to vypadalo, že by příchod koronavirové pandemie mohl zchladit přehřátý trh s byty a ceny by poprvé po osmi letech mohly začít klesat. Během léta a podzimu se ale tyto naděje rozplynuly. Přispěly k tomu levné hypotéky, jejichž sazby se aktuálně pohybují kolem dvou procent. Relativně vysoká inflace a snaha lidí bezpečně uložit peníze i v dobách nejistoty pak zvedají zájem Čechů o investiční byty. Na zlevňování to tedy ani v roce 2021 nevypadá.

V Praze se byty v novostavbách či starších cihlových domech prodávají za více než 90 tisíc korun za metr čtvereční. Levněji je možné pořídit jen byt v paneláku. Tam se ve třetím čtvrtletí letošního roku cena vyšplhala na 76,5 tisíce korun za metr čtvereční. Jde přitom o skutečně realizované ceny z již proběhlých prodejů. Ceny bytů, které teď dávají developerské společnosti do nabídky a jež noví majitelé reálně koupí za rok až dva, přesahují v metropoli 117 tisíc korun za metr čtvereční.

V ostatních českých městech se dá byt pořídit zhruba za polovinu toho co v Praze. I tam ale ceny v poslední době výrazně rostou. "Za první tři kvartály letošního roku bylo tempo růstu v průměru 12 procent oproti předchozímu roku. V Praze je tempo pomalejší, a to zhruba devítiprocentní," popisuje generální ředitel sítě realitních kanceláří Re/Max Jan Hrubý.

5 procent Takové by mohlo být v příštím roce tempo růstu cen bytů.

Na zásadní obrat to nevypadá ani v příštím roce. Poptávka sice klesá, ale spolu s tím klesá i nabídka. "Lidé, kteří plánují prodat byt, pokud teď nutně nemusí, vyčkávají. Tudíž trh je v rovnováze a nedá se očekávat zlevňování," míní šéf finančního poradenství a realitního týmu Deloitte Miroslav Linhart.