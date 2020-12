Výrobu vozidel letos zasáhla koronavirová krize. Autosalony byly zavřené, rodiny i firmy měly jiné starosti. Český průmysl snížil produkci aut přibližně o pětinu, přesto relativně uspěl. Podíl vozů z Mladé Boleslavi, Kvasin, Nošovic a Kolína na evropském trhu roste. Sektor si udržel dominantní postavení v české ekonomice a zůstává klíčovým exportérem. Automobilky přečkaly, i díky programu Antivirus, nejhorší období, aniž by musely propouštět klíčové lidi.

Omezení odbytu v letošním roce způsobila téměř výhradně pandemie. Pokud zafungují vakcíny, zhruba od dubna by se mohly v Evropě rušit restrikce a následně dojde k oživení poptávky. Jak předpokládá analytik automobilového trhu Antonín Šípek, v takovém případě se v roce 2021 prodeje v Evropské unii, Evropském sdružení volného obchodu a Velké Británii meziročně zvýší zhruba o milion nových osobních aut na úroveň kolem 13 milionů.

Propad evropského trhu mezi roky 2019 a 2020 je obdobný, jako byl pokles, k němuž došlo od roku 2007 do roku 2013. V obou případech vznikla odložená poptávka. Po roce 2013 trh několik let rostl, až se v roce 2019 dostal přibližně na úroveň rekordního roku 2007, tedy přibližně na 16 milionů prodaných aut. Vzhledem k dopadu nových emisních předpisů lze těžko predikovat, do jak dlouhého období se odložená poptávka nyní rozloží, nicméně podle Šípka bude vývoj zřejmě podobný jako po roce 2013, možná s mírně vyšší dynamikou.