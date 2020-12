Pandemie koronaviru změnila celý svět, ekonomiku nevyjímaje. Jde o zcela nový jev, který tu ještě nikdy v minulosti nebyl. Ještě nikdy se nuceně nevypínala celá ekonomika, takže lze jen těžko odhadovat všechny dopady současných opatření. Nicméně pokud jde o rezidenční trh, tak lze očekávat, že se ceny bytů po pětiletém růstu dostaly na úroveň, která už nebude akceptovatelná. Současná průměrná cena nového bytu v Praze, která se nyní pohybuje kolem 110 tisíc korun za metr čtvereční, je pro většinu kupujících nepřijatelná. Očekávám proto stagnaci cen nových bytů, které se nyní prodávají do 100 tisíc korun za metr čtvereční, ceny dražších bytů budou klesat. Špatná ekonomická situace, krachy spousty firem a masové propouštění povedou k tomu, že poptávka bude hlavně po bytech s nejlepším poměrem kvality a ceny. Na budoucím realitním trhu budou prosperovat jen takové firmy, které cenově dostupné byty dokážou nabídnout. Nelze očekávat, že současný stav, kdy se zjednodušeně řečeno prodá, co se postaví, a to v podstatě za jakoukoliv cenu, bude pokračovat. I mezi jednotlivými developery se přiostří konkurenční boj a přetahovaná o každého klienta bude ještě intenzivnější.

