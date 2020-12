Novela zákona o obchodních korporacích od ledna změní desítky paragrafů. Firmám často uleví. Ale vyvolává i dohady a zmatky.

Zákon o obchodních korporacích, který od roku 2014 stanovuje základní pravidla fungování firem, je podle právníků plný vad a nejasností. Po šesti letech čekání se konečně dočkal novely. Nová pravidla, která mají v řadě případů podnikání v Česku zjednodušit, začnou platit od ledna. Podle experta na obchodní právo a společníka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Jana Dědiče tak teď podniky čeká zásadní inventura jejich stanov a společenských smluv. V některých případech jdou nová pravidla dokonce proti soudním rozsudkům.

Jak se novela zákona o obchodních korporacích promítne do každodenního fungování podniků? Kde jsou podstatné změny, s nimiž se nejvíce setkáme v běžném fungování společností?

Je to celá řada drobných změn. Například u akciových společností dochází ke změnám ve fungování valné hromady, zejména při uplatňování akcionářských práv a podobně. Jedna z podstatných změn, která se dotkne všech typů společností, je zákaz bezúplatného plnění. Zákon nově zakazuje obchodním korporacím poskytovat bezúplatné plnění společníkům nebo osobám jim blízkým. Zákonodárce tím chtěl utěsnit díry, kterými bylo možné vyvádět zdroje ze společnosti. Dosud totiž společnostem nic výslovně nebránilo dávat společníkům dary, mohly tím obcházet pravidla pro rozdělování zisku. V tomto jde nová právní úprava správným směrem. Jenže to může mít také vliv na poskytování zajištění v rámci skupiny podniků. Když si mateřská společnost vezme bankovní úvěr a dceřiná společnost ho zajistí zástavním právem nebo ručením, tak vzniká otázka, jestli tím neposkytuje matce bezúplatné plnění, které zákon zakazuje. Aktuálně zejména finanční instituce v Česku řeší, jaký vliv to bude mít na jejich fungování.

Co by to pro ně mohlo znamenat?

Musíme hledat, co může být protiplněním, které za záruku může dát matka dceřiné společnosti. To je velká neprobádaná oblast. Pokud by jí nic neposkytla, není jisté, zda vzniká bezdůvodné obohacení matky, nebo zda by smlouva o zajištění mohla být dokonce neplatná. K tomu se však nepřikláním, protože pak by se mohlo stát, že banka přijde o zajištění úvěru. Záleží na tom, k čemu se přikloní soudní praxe.