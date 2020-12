Evropská unie může dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 s vyrovnaným rozpočtem.

Evropská unie chce do roku 2030 snížit vypouštění emisí skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, do roku 2050 pak chce dosáhnout uhlíkové neutrality. Jde o součást plánu, jak snížit znečištění planety a zastavit klimatické změny. Podle aktuální analýzy poradenské společnosti McKinsey & Company je teoreticky možné dosáhnout zmíněných cílů s vyrovnaným účtem, kdy náklady v některých oblastech vyrovnají úspory v jiných. "Současným tempem ale nemá Evropská unie šanci dosáhnout do roku 2050 bezemisní ekonomiky," upozorňuje partner v české pobočce firmy McKinsey Viktor Hanzlík. Navíc podle něj Evropě hrozí, že prohraje závod o nové technologie na snižování emisí s východoasijskými státy.

Jaké jsou hlavní závěry vaší evropské studie?

Hlavním závěrem je, že Evropská unie může dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 s celkovými nulovými náklady. V některých oblastech sice bude dekarbonizace drahá, úspory v jiných oblastech to ale vyrovnají. Nicméně studie jen ukazuje, co je teoreticky možné, když zavedeme správná opatření. Je to nákladově optimální cesta. Reálně ale bude záležet na tom, jak přimějeme aktéry, aby jednotlivá opatření skutečně provedli. Bude záležet nejen na politicích, ale i na firmách a občanech.

Jak by měla podle vaší analýzy vypadat nákladově optimální cesta k bezemisní Evropské unii, na které obory bude výhodné se nejvíc zaměřit?

Ekonomicky největší přínos bude mít dekarbonizace v dopravě. Už dnes pro některé třídy aut nebo městských autobusů vychází celkové náklady pro elektromobily lépe než pro vozidla se spalovacím motorem. To se bude dále prohlubovat, jak budou klesat ceny baterií i celých elektromobilů. V jiných sektorech ale způsobí dodatečné náklady. Příkladem je průmysl, kde bude složitější odbourat skleníkové plyny, protože jich velká část vzniká přímo ve výrobě a není možné je jednoduše odstranit. V zemědělství je možné eliminovat jen část emisí, většinou ty, které nesouvisí s živočišnou výrobou. Energetika pak celkově vychází přibližně neutrálně.

Když to vztáhneme na Česko, bude se cesta k uhlíkové neutralitě výrazněji lišit?