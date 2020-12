Předpovídat, jak budou během byť krátké doby vypadat technologie, je ošemetná disciplína. Týdeník Ekonom se proto bude při predikování technologických trendů blízké budoucnosti držet při zemi. Budeme vycházet z věcí, jež mají reálné základy a už se začaly řešit, takže je pravděpodobné, že se v příštím roce začnou naplňovat. Zaděláno by mohlo být i na pár zcela zásadních změn.

Teoreticky největší základy pro změnu v informačních technologiích opět položil Apple. Ten před pár týdny na trh vypustil první počítače, ve kterých nepoužívá procesory od legendární společnosti Intel, jež se na trhu drží desítky let, ale své vlastní čipy M1. Ty jsou postaveny na architektuře ARM, jíž se v posledním desetiletí podařilo zcela ovládnout chytré telefony, tablety nebo zařízení pro internet věcí. Apple si do iPhonů dlouhodobě vyvíjí čipy na ARM a nyní je připraven tyto zkušenosti přenést i do počítačů.

Ukazuje se, že jde o dobrý tah. Jeho první Macy s ARM mají vysoký výkon, obrovskou výdrž na baterii a některé modely jsou pasivně chlazeny a neřve v nich otravný větráček. Apple také dokáže jeden čip M1 vyrobit za 40 až 50 dolarů a snižovat ceny počítačů, případně pro sebe zvyšovat marže. Když tato společnost z Cupertina odebírala procesory od Intelu, vyšlo jí to na částky kolem 200 dolarů.