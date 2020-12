Snaha o ochranu životního prostředí a legislativa Evropské unie tlačí automobilky k tomu, aby vyráběly více aut s nižšími emisemi, než vznikají při spalování benzinu a nafty. Nové modely tak často pohání elektrické baterie. Postupně se ale rozšiřuje i výroba aut s palivovými články, ve kterých vzniká elektrická energie z vodíku. Příští rok je začnou v Česku prodávat Toyota a Hyundai, které čekají na dokončení výstavby prvních plnicích stanic vodíku.

"Stát přitom počítá s vodíkovými technologiemi v dopravě v aktualizované podobě Národního akčního plánu čisté mobility více než v minulé verzi," uvedl Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu, na setkání Institutu pro veřejnou diskusi a týdeníku Ekonom. To tentokrát proběhlo v prostorách energeticko-technologické firmy ÚJV Řež a přenášelo se on-line.

Osm desítek stanic za 10 let

V západní Evropě už se vodíkové stanice staví několik let. Nejvíc − necelá stovka − jich je v Německu, další stanice jsou pak ve Francii, Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku, Rakousku, Dánsku nebo Španělsku. V Česku dosud fungovala pouze jedna plnicí stanice pro autobus v Neratovicích, která ale je neveřejná.

Na výstavbu dalších vodíkových stanic půjde v příštím programovém období dalších 500 až 600 milionů korun.

Nyní ministerstvo dopravy na výstavbu veřejných vodíkových stanic vyčlenilo místo původně plánovaných 200 milionů korun 354 milionů. První dvě otevře Unipetrol na čerpačkách Benziny začátkem příštího roku, další dvě pak v roce 2022. Podle Jana Bezděkovského, pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu, má do roku 2025 v tuzemsku vzniknout alespoň 15 stanic na vodík. Na jejich výstavbu půjde v příštím programovém období dalších 500 až 600 milionů korun. Do 10 let by vodíkových stanic mělo u českých silnic stát kolem 80.

Vodíkové vlaky

Vedle osobních aut by se vodík mohl prosadit i v autobusové a silniční nákladní dopravě nebo na železnici. Na vývoj vodíkových vlaků se zaměřuje například Siemens ve spolupráci s dopravcem Deutsche Bahn, testování kamionů s palivovými články zahájily Toyota a Hyundai, autobusy vyrábí například polský Solaris.

Zájem o autobusy na vodík už projevily Moravskoslezský kraj či dopravní podnik v Ústí nad Labem. "Už od poloviny příštího roku budou muset veřejní objednatelé nakupovat 20 procent nízkoemisních pohonů, to bude prostor i pro vodík. A směrnice se bude dále zpřísňovat, v případě České republiky na 30 procent," uvedl Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež.