Internetový podnikatel Marc Benioff oficiálně potvrdil akvizici komunikačního nástroje Slack. S jeho pomocí chce ovládnout služby pro práci z domova.

Glitch je opravdu zvláštní hra. Pořádně surrealistická, nebojová, odehrávající se v myslích jedenácti starověkých bohů. "Je to, jako když se Monty Python potkají s autorem dětských knih Dr. Seussem. A všichni jsou na drogách," popsal s odstupem jeden z jejích tvůrců. I pro svoji podivnost nijak zvláštní úspěch nezaznamenala. Při její tvorbě ovšem vznikl komunikační nástroj Slack. Tato aplikace se bez jakékoliv marketingové podpory začala šířit korporacemi jako rozvodněná řeka. Letos by měla vygenerovat tržby ve výši 850 milionů dolarů.

Minulý týden pak Slack více než za 27 miliard dolarů převzala společnost Salesforce miliardáře Marka Benioffa, který hodlá s jeho pomocí vyzvat Microsoft na souboj o budoucnost práce z domova. Obě firmy totiž předpokládají, že s pandemií přišla fundamentální a trvalá změna, a vzájemně se předhánějí, kdo zákazníkům nabídne nejkomplexnější balíček služeb pokrývající veškeré aspekty home officu. Slack do portfolia Salesforce − vedle prezence ve třech čtvrtinách největších amerických firem ze žebříčku Fortune 500 − přidává především to, co skrývá jeho název. Ten je akronymem pro termín přeložitelný jako "prohledatelný záznam veškerých informací a komunikace".