Na hlavu si nastrčí helmu, na nos posadí brýle a úzkým otvorem se protáhne do nitra mohutného stroje. Tam se přikurtuje k sedačce a otočí klíčkem. Prostorem se rozletí rachot tankových motorů. Dvaašedesátiletý Zdeněk pravě virtuálně odstartoval do dalšího kola válečné bitvy na monitoru počítače. "Chytlo mě to teda pořádně," říká nadšeně muž z Valašského Meziříčí. On-line spolubojovníky či soupeři mu jsou mu často o půlstoletí mladší příznivci stejné hry.

Rozvoj počítačových her mění podobu hraní. Dříve zábava pro děti a náctileté vtahuje čím dál víc i dospělé. Průměrnému hráči počítačových her je už 35 let. "Stali jsme se mainstreamem," konstatuje Pavel Barák, šéf Asociace českých herních vývojářů. "Demografie hráčů se během posledních let hodně proměnila. Hrají náctiletí i jejich rodiče," uvádí Zdeněk Záhora, pedagog Masarykovy univerzity v Brně a šéf projektu Game Studies, který usiluje o propagaci digitálních her v Česku.

Hry za miliardy: trh se rychle zvětšuje

Počet hráčů roste celosvětově, odráží se to i na obratu českých firem vyvíjejících digitální hry. Více než stovka tuzemských společností působících v tomto odvětví dosahuje ročních tržeb už kolem pěti miliard korun. Stoupá i vliv asociace, Pavel Barák se nedávno stal členem předsednictva Hospodářské komory České republiky. "Hraní počítačových her se jednoznačně stalo jednou z nejrozšířenějších forem zábavy vůbec, obratem několikanásobně převyšujeme českou filmovou produkci," doplňuje Barák. Odvětví rostlo v Česku v posledních pěti letech meziročně v průměru o 29 procent.