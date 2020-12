Pamětníkům v severočeském Mostě přináší letošní podzim hořké kapky. Jen co se jim v září připomnělo pětačtyřicet let od přesunu mosteckého kostela a otevřelo jezero v jámě po jejich vytěženém městě, už je tu nové uhelné "finito". Česko má v roce 2038 nadobro skončit se spalováním, a tudíž i těžbou uhlí − vládě to po 1,5letém zkoumání doporučila komise expertů.

Takže mostecká marnost nad marnost? Z hlediska životního prostředí, evropské sounáležitosti i hospodářské prozíravosti jde o verdikt určitě správný. Dokonce mohl a měl být ještě tvrdší, ekologové prosazovali konec uhlí do roku 2030, ministr životního prostředí se klonil k datu 2033. Prospělo by to nejen planetárnímu klimatu, ale i našim plícím, rychlejší inovaci technologií a také šanci budoucích generací naložit se zbylými zásobami chemicky cenné a nenahraditelné suroviny lépe než ji jen prohnat komíny elektráren či tepláren.