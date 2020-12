Vánoce jsou za dveřmi, a tak jsme se rozhodli tohle číslo věnovat tématu, které s nimi bytostně souvisí. Hračkám. Důvodů jsme pro to měli víc.

Jednak je Česko, především díky tomu, že zde působí několik velkých hračkářských koncernů, velkým vývozcem hraček. A pak měl také letošní rok na tenhle byznys zásadní vliv.

Na jedné straně sice nucené uzavření kamenných obchodů hračkářské firmy tvrdě zasáhlo, na straně druhé ale pandemie v lidech probudila hravost a povzbudila poptávku po všemožných hrách. A to nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Podívali jsme se proto, jaký ten letošní rok pro české "hračkáře" vlastně byl.

O strastech spojených s letošní pandemií jsme si povídali i se spolumajitelem nápojářské společnosti Kofola Jannisem Samarasem. Už teď je podle něj jasné, že ztráty z jara a podzimu firma nenažene, a tak bude mít zhruba o pětinu horší výsledky než v "normálním" roce. Už nyní navíc Samaras počítá s tím, že koronavirus tu s námi bude alespoň do půlky příštího roku a že se dočkáme ještě jedné uzavírky.

Kdo by ale čekal, že z toho bude v depresích, je na omylu. Možná je to i kvůli tomu, že poslední roky Samarase naučily, že podnikatelský život někdy dost bolí.

Zjišťovali jsme také, jak moc bolel letošek stavební firmy (překvapivě málo) anebo co všechno dělaly malé pivovary, aby je bolel co nejméně. A pak vám také poradíme, co byste měli dělat vy, abyste vynikli na profesní síti LinkedIn, a zvýšili tak svou šanci na lepší práci.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.