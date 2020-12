Na kapitálových trzích zažili investoři divoký rok, který potvrdil platnost některých starých investorských pravidel. Jedno z nich říká, že nakupovat se má, když po ulicích teče krev. Ti, kteří se ho drželi a nezpanikařili při jarních výprodejích, na tom letos výrazně vydělali. Vždyť třeba americký index S&P 500 od 23. března, kdy se dotkl svého letošního dna, posílil již o 63 procent a dostal se nejvýše ve své historii. Potvrdilo se ale i jedno pravidlo novodobé − trhy se mohou spolehnout na to, že je centrální banky a vlády nenechají dlouho padat a svou politikou jim mohutně vypomohou.

Právě onoho 23. března totiž americká centrální banka Fed oznámila řadu zásadních kroků, jimiž podpořila ekonomiku a kapitálové trhy zvlášť. Mimo jiné přislíbila bezlimitní nákupy státních dluhopisů a dluhopisů navázaných na hypotéky a rovněž se pustila do nákupů korporátních obligací. Firmy se následně pustily do tak masivního zadlužování, že se letos očekává historicky nejvyšší objem nových investičních korporátních dluhopisů v historii Spojených států. Fed tím jednoznačně ukázal, že nenechá ekonomiku padnout, a do investorských žil tak vlil pořádnou dávku optimistické nálady. Jaké akcie se aktuálně vyplatí nakoupit? A na co vsadit do budoucnosti?

Kapitálové trhy nakažené covidem

Stejně jako celý svět i kapitálové trhy letos žily pandemií koronaviru. Tvrdá rána, kterou covid uštědřil světové ekonomice, dopadla i na akciové trhy, kde se v jarních měsících spustily dlouho nevídané výprodeje, při nichž indexy padaly i o více než 30 procent. Již zmíněný index S&P 500, zahrnující největší veřejně obchodované korporace v USA, například od 20. února do 23. března klesl o 34 procent.

Mezi největší vítěze se řadí firmy, které těží z přechodu na "čisté" energie. Hodnota Tesly například vyskočila více než pětinásobně.

"Bezprecedentně rozsáhlé nákupy aktiv, které představily centrální banky v čele s americkým Fedem, a gigantické fiskální stimuly vlád pak ale pomohly rychlému zotavení akciových trhů," říká vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus Anna Píchová.

Jak říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk, investoři se tak letos opět utvrdili v tom, že v případě nouze přijdou na pomoc vlády s podpůrnými opatřeními. "Ukazuje se, že potenciál hospodářsko-politické podpory nebyl zdaleka vyčerpán. Tato politika může efektivně bránit nuceným výprodejům aktiv v důsledku obav z dopadu recese, a to na úrovni bank, firem i domácností," domnívá se Vlk.