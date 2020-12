Internetový prodej nábytkářského řetězce Ikea kvůli pandemii koronaviru a zavření obchodů narostl během podzimu na 12násobek loňských čísel a začal kolabovat. Firma tak fakticky provozuje poněkud nezvyklý e-shop s "otvírací dobou". Objednávky přijímá od sedmé hodiny ranní. Po vyčerpání kapacit zavře a otevře až druhý den. V obchodním domě na pražském Zličíně přitom s přípravou zásilek objednaných on-line vypomáhá i většina pracovníků nedalekých kanceláří regionálního vedení firmy. Včetně ředitelky Ikey pro Česko, Slovensko a Maďarsko Mounie El Hilali. "Víme, že jsme některé zákazníky zklamali," připouští El Hilali, která se na šéfku regionu vypracovala z pozice vedoucí prodejny.

Ikea i kvůli zmíněným potížím investuje do on-line prodeje během tří let přes miliardu korun. Vzniknou další výdejní místa, doručovat se bude přes balíkomaty, v obchodních domech se začnou budovat větší prostory pro předávání zboží objednaného po internetu. Zároveň se bude rozšiřovat i síť kamenných poboček − aktuálně se Ikea rozhoduje, jaký formát prodejního místa v Česku zvolí. Investice budou směřovat také do technologií − zákazníci si v budoucnu budou moct navrhnout kuchyň nebo vybrat sedací soupravu s pomocí rozšířené a virtuální reality. Vznikne také aplikace pro samoobslužný nákup v obchodních domech řetězce.

Jak se za poslední více než dva roky, kdy vedete českou Ikeu, změnily požadavky vašich zákazníků? Co nyní nakupují častěji?

Chování našich zákazníkům se mění velice rychle. Zájem o vybavení domácností se stále zvyšuje, už před pandemií docházelo k určitým změnám, ale současná situace tento trend ještě urychlila. Vyvíjí se to, jak se lidé chtějí socializovat, jak se chtějí scházet s přáteli, a také se víc starají o domácnost jako o místo, kde se chtějí cítit dobře a být sami sebou.

Můžete to upřesnit − jaký nábytek nebo vybavení se nyní prodává víc?