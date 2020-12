V lyžařských areálech napříč Českem vrcholí přípravy na letošní zimní sezonu. Většina z nich od posledního listopadového týdne tak jako v jiných letech zasněžuje a dokončuje poslední úpravy na vlecích a sjezdovkách. Letošní rok je však jiný. Nikdo totiž ještě neví, kdy se budou moci areály otevřít a jaká v nich budou platit hygienická pravidla. Nejistota tak dopadá nejen na provozovatele vleků a sjezdovek, ale i na 45 tisíc Čechů, kteří na horách pracují.

Zatímco si ode dneška mohou jít Češi nakoupit do všech obchodů, mohou zajít ke kadeřníkovi nebo se ubytovat v hotelu, sjezdovky pro ně zůstávají zavřené. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného uzavírka potrvá nejméně do konce stávajícího nouzového stavu, tedy do 12. prosince. Lyžařské areály nechce Blatný otevřít dřív, než expertní tým nastaví jasná pravidla jejich fungování. "Je také snaha naše doporučení sladit s našimi sousedy," dodává ministr. Podobně zůstávají sjezdovky uzavřené například v Rakousku či Německu, které dokonce prosazuje zákaz lyžování v celé Evropě.

O tom, jak by mohla vypadat letošní zimní sezona, se tak jen spekuluje. Neoficiální informace z jednání mezi ministerstvy zdravotnictví, průmyslu a obchodu a zástupci sportovních svazů mluví o povinnosti mít na lanovkách a vlecích roušky. Jedná se prý také o tom, že by ve frontě na pokladnu či na vlek nemělo stát více než 50 lidí. A podobně jako na jaře v zoologických zahradách, by se skipasy mohly prodávat jen on-line v předprodeji.