Všechno pro zákazníka. Doprava zdarma. Vratky zdarma. Roční lhůty na vrácení peněz. Osobní kontakt místo plošných marketingových náletů. Tony Hsieh věřil, že pokud pro svého zákazníka uděláte cokoliv, on vám to vrátí ve své útratě. Jeho on-line obchod s botami Zappos na této víře vyrostl k miliardovému obratu a sám Tony Hsieh se stal legendou, která definovala podobu dnešního on-line nakupování. Na jeho myšlenkách vyrostla jedna generace podnikatelů. V pátek tento "e-shopový revolucionář" zemřel. Hsieh v polovině listopadu uvízl ve sklepě hořícího domu a po několika týdnech ve věku 46 let svým zraněním podlehl.

Doručovatel štěstí

Delivering Happiness. Tak se jmenovala Hsiehova kniha, která v roce 2010 zatřásla světem on-line obchodu. V češtině ji vydal o rok později PeopleComm pod názvem Štěstí doručeno. Hsieh − zaštítěný svým byznysovým úspěchem − lobboval za podnikání srdcem. Že je třeba více sledovat dlouhodobé cíle než kvartální tržby, že je třeba dbát na šťastný a vybalancovaný život zaměstnanců i zákazníků, že je třeba se neustále učit a zlepšovat.