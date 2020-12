Na první pohled by se mohlo zdát, že máme vládu "padni komu padni". Superministr průmyslu, ­obchodu a dopravy Karel Havlíček za ANO se nechal slyšet, že pokud se definitivně ukáže, že evropská dotace 100 milionů korun na stavbu linky toastového chleba v pekárně společnosti Penam byla neoprávněná, bude vláda požadovat její vrácení. Správně, co také jiného. I když všichni víme, že Penam patří od roku 2004 Agrofertu, jehož zakladatelem je Andrej Babiš, který skupinu vložil do svěřenských fondů.

Jenže Havlíčkovo ujištění je spíš z nouze ctností. Respektive kostí hozenou veřejnosti i hlídacím psům demokracie preventivně, aby pod premiérem a šéfem ANO nezačaly snadno vybuchovat další třaskavé hříchy minulosti. Hned druhým v pořadí totiž může být podezření, zopakované aktuálně Bruselem, že se Babiš fakticky neodstřihl od byznysu, a je tudíž v gigantickém střetu zájmů. Na to teď půjde říct: jakýpak střet, když stát chce po Penamu žádat peníze? Copak by si to erár dovolil, kdyby šlo o firmu předsedy vlády? A už se zapomene na to, že samo ministerstvo průmyslu a obchodu otevřelo před lety projektu toastovací linky dveře k dotaci a ani kontrolou nezjistilo pochybení.