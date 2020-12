Na první pohled to působí nepochopitelně a možná až zvráceně absurdně. Zatímco svět se letos kvůli pandemii koronaviru ponořil do nejhlubší ekonomické krize od druhé světové války, akciové trhy (především ty americké) trhají historické rekordy. Logika tohoto vývoje je přitom docela jednoduchá. Investoři se letos opět ujistili, že když hrozí bolestný propad, přispěchají okamžitě centrální banky a následně i vlády a nalijí do ní biliony dolarů.

Tenhle přístup samozřejmě burzovní hráče těší, vždyť například ten, kdo koncem března investoval do amerického indexu S&P 500, do dnešního dne vložené peníze zhodnotil o více než 60 procent. Bohužel ale platí, že lidé, kteří na pandemii nejvíce tratí, protože kvůli ní přijdou o práci, zároveň většinou nemají žádné velké investice, takže z téhle velké akciové jízdy užitek nemají. Více čtěte v hlavním tématu.

V důsledku tak politika takzvaného kvantitativního uvolňování mimo jiné vede i k narůstání příjmové a majetkové nerovnosti. V tomto kontextu lze poradit jen jedno. Máte-li alespoň trochu šanci ze svých příjmů něco ušetřit, investujte. Klidně po malých sumách, hlavně však pravidelně a dlouhodobě.

Na velké investice se v příštích letech chystá i nábytkářský obr Ikea. Jak tvrdí šéfka této firmy v Česku Mounia El Hilali, v příštích třech letech chce do posílení on-line prodeje vložit přes miliardu korun. Důvod je zřejmý, internetový prodej Ikey narostl v pandemii dvanáctinásobně a pod tímhle náporem začal kolabovat.

V aktuálním Ekonomu si také můžete přečíst smutný příběh hořkého konce kdysi mohutné české námořní flotily nebo zjistit, jak v době covidové měří firmy produktivitu práce svých zaměstnanců na home officu.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.