Koronavirová pandemie zvedá zájem o společné podnikání developerů s investory a fondy. Usnadňuje jim financování výstavby.

Období hospodářského zpomalení, jaké v důsledku koronavirové pandemie právě nyní zažíváme, nutí firmy hledat alternativní zdroje financování. Banky totiž bývají v krizích opatrnější a zpřísňují pravidla, podle nichž rozhodují, komu půjčí a komu ne. Projevuje se to i na nemovitostním trhu. Mezi developery tak roste zájem o vytváření společných podniků neboli joint ventures s fondy a silnými investory. "Každý klient, kterého v tomto sektoru máme, ať už je to developer nebo finanční investor, o tom teď začal alespoň uvažovat," říká partner advokátní kanceláří bnt attorneys in CEE Tomáš Běhounek. Opakuje se tak scénář ze světové finanční krize let 2008 a 2009.

Jaké výhody má vytvoření společného podniku develo­pera s investorem?

Banky většinou nerefinancují nákup pozemku, dokud developer nemá stavební povolení. A jeho vyřízení trvá v Česku poměrně dlouho, často i několik let. Proto je pro developera výhodné sehnat si partnera. Uvolňuje si tím peníze, které může použít na jiný projekt.