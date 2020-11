Pochází z muzikantské rodiny, pracoval v Japonsku a nakonec se začal živit svým největším koníčkem: hudbou. Konkrétně High End HiFi, tedy ultraprémiovou hudební elektronikou. Ve svém studiu Orchestra Instruments prodává světové reprobedny italské značky Zingali, audio komponenty Grandinote či Cyrus a rozjel také výrobu vlastních audio kabelů. Takových, které maximálně věrně přenesou zvuk. Kapela díky nim zahraje u vás v obýváku.

Jak může stát jeden audio kabel 450 tisíc?

Bavíme se o nejvyšší sérii karbonového kabelu. Uhlík a jeho vlastnosti mě fascinují od samého počátku a v současné době tvoří nejvyšší řadu mých kabelů. Jednoduše řečeno − když slyšíte "uhlík", tak najednou zjistíte, že se v reprodukci zvuku ztratilo metalické zabarvení, objeví se vám ohromný prostor a zcela živé dozvuky nástrojů. Je to, jako byste seděli vedle kapely. Je kompletně vyrobený ručně, což trvá několik týdnů, a je vyrobený z nejlepších dostupných a také velmi drahých materiálů. Na druhou stranu, mé nejlevnější kabely začínají od 13 tisíc korun.

Co je ale na kabelu tak složitého?

Kabel je souborem důležitých postupů a kombinací použitých materiálů. Zjednodušeně řečeno, jde o jeho geometrii, použité dielektrikum, materiál vodiče apod. Cílem je co nejméně ovlivnit signál, který kabelem prochází. Z bodu A do bodu B musí přejít maximum informací a nesmí se z nich ztratit nejjemnější nuance. Každý kabel je jiný a ovlivňuje konečnou reprodukci. Relativně jednoduchou věcí tak můžete pozitivně i negativně ovlivnit celou svou hudební soustavu a hlavně celý poslech. Moje základní filozofie je zachovat co nejvěrněji původní zvukový projev nahrávky, přesně tak, jak byla vytvořena v nahrávacím studiu. Některé kabely zvýrazňují basy, jiné zase výšky, ale mně jde o to, aby ty moje přenesly zvuk co nejvěrněji a nejpřesněji. Málokdo si uvědomí, že audio kabel má na kvalitu reprodukce prakticky stejný vliv jako výběr reprosoustavy nebo zesilovače.

Jak jste se dostal ke svému byznysu?

Pracoval jsem na jednom projektu v Japonsku a po návratu do Česka jsem se rozhodl, že si udělám radost a koupím si reprosoustavy Zingali. V hudebním světě je to ikona a byly mým snem od mého mládí. Fungují na takzvaném hornovém systému, jsou ručně vyráběné v Itálii a hrají jako nejlepší stradivárky. Nakonec se z mé vášně stala zároveň práce. Vyrazil jsem do města Aprilia, kousek pod Římem, setkal se tam s panem Zingalim a dohodli jsme se na obchodní spolupráci. Tak vzniklo mé první hi-fi studio.

Jaká byla cesta k audio kabelům?

Spolu s kolegou, který vyráběl zesilovače i pro Karla Gotta, jsme pak několik let měli také vlastní značku zesilovačů Orchestra. Ty byly přímo určené do našich ultra-high-end sestav. Současně se ukázalo, že dostupné audio kabely naprosto neodpovídají mým požadavkům. Neustále jsem zvuk ve studiu porovnával s tím, co jsem slyšel na poslechových testech přímo u muzikantů, na zušce, na koncertech. Nebyl jsem spokojený, a tím to vlastně všechno začalo. Pokusil jsem se vyvíjet své vlastní kabely. Takové, které by nebyly brzdou mezi fenomenální reprosoustavou a zesilovačem.

Jak má vypadat perfektní kabel?

Z mé strany to znamená přistoupit ke každému výrobnímu kroku s extrémní pečlivostí. U svých levnějších kabelů používám například stříbro, u nejvyšší řady potom grafitová vlákna. Vše nejvyšší dostupné kvality. U všech metalických vodičů například využívám přesně stanovený postup kryogenizace, která pomáhá srovnat krystalickou mřížku. Samotný kov nejprve ukládám do kapalného dusíku − tedy do minus 196 stupňů Celsia. Výsledkem je vodič, ve kterém se elektrony pohybují mnohem lépe − koherentněji. Je to, jako byste jel po skleněné dálnici místo po rozbité okresce. A ve výsledku se to významně projevuje v reprodukci hudby. Za zvukovým úspěchem stojí také mé vlastní dielektrikum ADT, které má vynikající elektromechanické vlastnosti.

Co dál?

To je tělo kabelu, na které potom ručně osazuji konektory vlastní výroby. Ať už jde o vidličky či banánky, vše z čistých materiálů, jež nejprve také kryogenizuji. Takže vyrobit perfektní kabel pro mě znamená dodržet řadu přesných technologických postupů tak, aby elektron, který nese informaci, byl co nejméně "negativně" ovlivněn. Mám vlastní profesionální laboratoř. Neustále vyvíjím, měřím, testuji a snažím se do výroby zavádět nejmodernější technologie a materiály.

Je v branži High End audia prostor pro manipulaci zákazníků, když jsou ochotni platit takové sumy?

Bohužel ano. Výrobců je obrovská řada, většina kabelů se vyrábí strojově v Číně. Prodejci jsou motivováni extrémně vysokými maržemi a zákazníci si velmi často kupují "marketingovou značku" v pěkné krabici. Když takový kabel laboratorně proměřím, z naprosté většiny přesně vím, jaký bude mít zvukový charakter. Řadě zákazníků chybí srovnání.

Jakým způsobem prodáváte?

Samozřejmě ve svém studiu v Hranicích, dále ve vybraných studiích v ČR, na Slovensku a v Rakousku. V jednání jsou aktuálně také další tuzemští a zahraniční distributoři. Jsem v tom ale velmi opatrný.

Jak vám pomáhá v byznysu banka?

Jsem klientem ČSOB od počátku svého podnikání a se službami jsem spokojený. Hodně využívám elektronické bankovnictví ČSOB CEB, jež mi velmi vyhovuje a šetří čas. Aktuálně se seznamuji také s nástrojem Trade Club, který pomáhá firmám s expanzí do zahraničí. To je pro mě teď hodně důležité.

Čeho chcete ještě dosáhnout?

Připravuji řadu inovací ve stávajícím portfoliu kabelů. Z pohledu budoucího vývoje se hodně zaměřuji na stávající výzkum grafenových nanotrubic a v této oblasti spolupracuji s významnou technickou univerzitou v USA. Poslední dobou jsem řešil pouze vývoj, nyní se musím více zaměřit na propagaci a také obchodní expanzi. Mým cílem ale nejsou tržby za desítky milionů. Mým cílem je dokonalý produkt, dokonalý zvuk.