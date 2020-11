Během letošní pandemie koronaviru si Česko naplno zkouší, jak velký dopad na něj může mít uzavření hranic a omezení mezinárodního obchodu. V dubnu, kdy byly restrikce pohybu osob a uzavření hranic nejtvrdší, propadl tuzemský vývoz o 40 procent. Léto sice přineslo oživení, přesto statistiky za leden až září letošního roku stále ukazují pokles zhruba o deset procent. Teprve konec roku pak ukáže, co se zahraničním obchodem provedla druhá vlna nákazy v Evropě. I kdyby ale zůstalo "jen" u desetiprocentního poklesu, je to pro českou ekonomiku velká ztráta. Vývoz zboží do zahraničí totiž tvoří důležitý zdroj bohatství Česka. Právě z něj pochází 80 procent hrubého domácího produktu. Česko by se proto mělo ptát, co můžeme udělat v dalších letech, aby vývoz, a tedy i celá ekonomika dobře šlapaly.

Německo padá, Turecko roste

Český export směřuje hlavně do evropských zemí, kam míří přes 80 procent vyváženého zboží. Dokonce platí, že první desítku největších obchodních partnerů Česka tvoří výhradně evropské země. Tuzemské podniky na tyto trhy láká geografická blízkost, díky níž mohou být v podobně těsném kontaktu s tamními zákazníky, jako když prodávají doma. Výhodou jsou také benefity, které nabízí zapojení většiny evropských zemí do Evropské unie, tedy volný trh bez cel a vzájemně podobné zákony.

Do desítky největších obchodních partnerů Česka míří téměř tři čtvrtiny českého exportu. Patří do ní výhradně evropské země.

Avšak přílišná závislost na jediném regionu, navíc tak těsně ekonomicky i kulturně provázaném, jako je Evropa, je nevýhodná ze strategického hlediska. Jak ukázala například krize z let 2008 a 2009, země ve stejném regionu podléhají v podobné míře a období hospodářským otřesům. To pak firmám způsobuje větší těžkosti, než kdyby měly zákazníky rozprostřené ve více částech světa. Potvrzuje se to i během nynější pandemie koronaviru, byť má více než minulá hospodářská krize globální charakter. "Větší riziko škrtů v zakázkách je teď v Evropě než na mimoevropských trzích," míní Josef Orel, majitel společnosti Oritest. Ta vyrábí přístroje pro detekci toxických látek. V zahraničí prodává přes 90 procent svých výrobků.