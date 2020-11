Způsob, jakým dnes využíváme mobilní telefony a další technologie, se během příštích dvou až tří let dramaticky promění. Masově se prosadí brýle napojené na internet, většina lidí bude na těle nosit i další chytrá zařízení jako hodinky nebo náramky. Výrobci je budou propojovat s mobily, notebooky a obrazovkami v autech do jednoho ekosystému, který bude sdílet naše data a bude nás celý den obklopovat. Dnešní mobilní telefon bude všechny tyto přístroje propojovat a bezdrátově nabíjet. Takovou budoucnost předpovídá na základě informací z trhu Kamil Vacek, zakladatel a šéf firmy TCCM, která je jedním z největších prodejců mobilních telefonů ve střední a východní Evropě.

Prodeji mobilních telefonů se Vacek začal věnovat už při studiu na vysoké škole v 90. letech. "Když mi bylo 27 let, skokově jsem zbohatl, což je v životě vždycky špatně. Každý přihlouplý nápad, kterému se v hospůdce zasmějete a jdete dál, jsem realizoval. V té době jsem si myslel, že můžu všechno. Pak přišlo manželství a děti a stal jsem se normálním podnikatelem," popisuje. Letos očekává, že jeho firma zvýší obrat o více než pětinu na pět miliard korun.

Před dvěma lety jste řekl, že letos nejspíš nastane velká technologická změna srovnatelná s nástupem osobních počítačů nebo mobilních telefonů. Vyplní se vaše předpověď?

Spletl jsem se o dva roky, technologický zlom přijde v roce 2022. Tou dramatickou změnou bude masové nasazení chytrých brýlí a všudypřítomných propojených obrazovek. To, co před pár lety začal Apple, nyní následují čínští výrobci − vytvářejí celé ekosystémy mobilních zařízení. Jejich vize budoucnosti je, že budete mít nějakou obrazovku nebo displej kolem sebe od rána do noci a koupíte si je u jednoho výrobce. Ráno vás probudí chytré hodinky, pak přijde na řadu mobil, potom televize, sednete do auta, kde je další obrazovka, k tomu můžeme připočítat tablet a přijdou ještě chytré brýle. Všechna tato zařízení budou propojená, takže na všech obrazovkách uvidíte víceméně to samé. Jen s tím rozdílem, že různě velké obrazovky budou ukazovat různě velký výsek z vašich dat.

Google se snažil prosadit chytré brýle napojené na internet už v minulosti. Na běžném spotřebitelském trhu se mu to nepodařilo a brýle se zatím prosazují spíše v průmyslu. Kdo tedy podle vás přijde za dva roky s novou verzí této technologie?

O roku 2022 mluvím proto, že když se má nějaká nová technologie začít vyrábět masově, musí se na to dodavatelský řetězec připravovat jeden až dva roky dopředu − investovat do linek, naplánovat výrobu a tak dále. Podle mých informací z oblasti dodavatelských řetězců se právě toto děje.

A kdo s tím přijde? Jedna věc je vymyslet novou technologii a druhá věc je zpopularizovat ji marketingově. Myslím si, že na trhu jsou pouze dvě značky, které na to reálně mají, a to jsou Apple a Samsung. Ostatní budou chtě nechtě spíš jejich následovníci. Včetně Googlu, což je sice velká a inovativní firma, ale v oblasti hardwaru nemá globální pokrytí.

Proč si myslíte, že se nyní chytré brýle prosadí, když už jednou zapadly?

Osobně si myslím, že hlavní bariéra byla, že původní brýle vypadaly hodně odlišně od běžných dioptrických brýlí. Jakmile ale budou vypadat stejně, hra se úplně změní.

Jaké další trendy se podle vás v mobilních technologiích prosadí během příštích pěti let?