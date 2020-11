V rozporu s tím, co americký prezident Donald Trump sliboval svým voličům z řad "dělnické aristokracie", podpořil nakonec během svého volebního období spíš bohatší lidi. Přesto pokud by nepřišla pandemie koronaviru, nejspíš by byl zvolen i podruhé, myslí si česko-americký ekonom Jan Švejnar. Na příchodu Joea Bidena podle něj vydělají právě nižší a střední vrstvy Američanů. Nový prezident povede politiku Spojených států po původní linii a dojde tak ke znovuobnovení vazby mezi Evropou a USA. Biden ale nebude podobně jako Trump shovívavý vůči politice Číny, která spolu s Ruskem prosazuje autoritářský státní kapitalismus. Ten je ve stále větším konfliktu s demokratickým a liberálně tržním systémem Západu. "Můžeme tomu říkat střet politicko-ekonomických systémů nebo civilizací, každopádně rozdíl v náhledu na svět se mezi těmito dvěma systémy zvyšuje," říká ekonom. A dodává, že i proto bude chtít Biden zesílit euro-americkou spolupráci, což je dobrá zpráva pro Česko.

Jak hodnotíte období vlády Donalda Trumpa a jeho vliv na americkou ekonomiku a postavení země ve světě?

Trump vyvolal velká očekávání, zvlášť u dělníků na Středozápadě Spojených států, kteří očekávali, že jim přinese zpátky pracovní místa. To se mu moc nepovedlo. Podařilo se mu ale udělat velkou daňovou reformu, která měla krátkodobě pozitivní stimulační efekt na ekonomiku. Trump touto reformou podpořil podniky a bohaté lidi. Hlavním cílem bylo, aby firmy repatriovaly do Spojených států kapitál, který drží v zahraničí. To se však nestalo do té míry, jak si to Trump a jeho poradci představovali. Navíc se analytici shodují, že reforma bude mít na americkou ekonomiku ve středně- a dlouhodobém horizontu spíš utlumující efekt. Negativní vliv má i to, že Trump uvalil cla a omezil volný mezinárodní obchod. Přesto − kdyby nepřišla pandemie koronaviru, zmíněný krátkodobý stimulační efekt americké ekonomiky by asi byl Trumpovi pomohl ke znovuzvolení.

Trumpova strategie nebyla z jeho pohledu špatná. Vymklo se mu to z rukou kvůli pandemii, kvůli tomu, jak ji ignoroval a zesměšňoval.

Kam nyní povede Ameriku Joe Biden?

Biden povede Spojené státy po normálnějších kolejích. Amerika se tak jako stát a velmoc dostane na pozici, jakou měla dřív. Očekávám, že dojde ke znovuobnovení vazby mezi Evropou a USA, což pro nás jako pro Českou republiku bude pozitivní. Biden také do určité míry změní daňovou politiku tak, že bohatší lidé budou více zdanění, a možná podnikům zvýší daně zpátky k úrovni, ze které je Trump snižoval. Na příchodu Bidena tak vydělají střední a nižší vrstvy. Rovněž očekávám, že uvolní světový obchod, takže globální ekonomický systém bude fungovat podobně jako před Trumpem. Akorát ohledně Číny se zdá, že demokraté budou vůči ní obdobně přísní jako republikáni.