Měla to být běžná aukce pomalu končícího čtrnáctidenního dražebního maratonu. Holubí samička New Kim, aktuálně již nezávodící někdejší vítězka několika soutěží poštovních holubů, vyvolávací cena 236 dolarů. Začalo přihazování. Postupně ovládnuté dvěma zájemci z Číny vystupujícími pod přezdívkami Super Duper a Hitman. A cena rostla. A rostla. A rostla. Na 1400násobek během prvních třiceti minut, na osmi­tisícinásobek během následující hodiny. A z New Kim se s cenovkou 1,9 milionu dolarů rázem stal nejdražší pták na světě.

O půl milionu dolarů tak překonala loňský rekord závodního šampiona Armanda. Tento milionový páreček by měl zřejmě založit novou generaci ptačích reprezentantů. Oba aukční rekordy má podle médií na svědomí Super Duper, čínský fanda ptačích závodů.

Známka společenského postavení