Koronavirus přinesl mnoho změn, a to i v jinak fádních záležitostech, jako je financování EU. Ta si na své jméno půjčí 750 miliard eur, aby pomohla členským státům v boji s následky pandemie. Tento bezprecedentní krok oživil debatu o větším samofinancování unie, protože pokud by mohla EU podepřít zmíněnou půjčku vlastními zdroji, mohla by počítat s nižším úrokem. Pro Českou republiku má tato debata ještě jeden rozměr. Od roku 2028, kdy začne další rozpočtové období, se může Česká republika přehoupnout do kategorie čistých plátců.

Platíme, i když dostáváme

To bude jistě vodou na mlýn všem euroskeptikům, kteří považují naše členství v EU za přínosné, jen dokud z ní dostaneme víc peněz, než odvedeme. Zatím mají euroskeptické hlasy, které tvrdí, že "peníze EU dáváme a pouze je pak dostáváme zpět", pravdu svým způsobem jen z poloviny. V minulém roce totiž Česko do Bruselu sice odvedlo 42,4 miliardy korun, ale současně jsme 97,9 miliardy získali zpět, takže výsledek této rovnice je jasných 55,5 miliardy korun v náš prospěch. Každá druhá koruna, která šla na projekty s podporou EU na našem území, tedy v konečném důsledku pocházela z nějaké jiné, bohatší členské země.