Letos je to už osm let, co vláda premiéra Petra Nečase schválila exportní strategii ČR do roku 2020, jejímž hlavním cílem bylo snížit závislost českého vývozu na Evropské unii. Příliš se to nepovedlo. Jestliže v roce 2012 směřovalo do zemí EU zhruba 81 procent celkového vývozu z Česka, loni to bylo 83 procenta.

Proč je tak silná role unie v našem vývozu riziková, je jasné. Pro tak malou a otevřenou ekonomiku, jakou je Česko, platí jednoduché pravidlo. To, jak se hospodářsky daří našim klíčovým obchodním partnerům, do značné míry předurčuje i ekonomický vývoj u nás. Když se Evropě a hlavně Německu vede dobře, vede se dobře i nám, pakliže si to sami nepokazíme. Když ale dostane evropská ekonomika ránu, nepomůže nám ani sebelepší domácí hospodářská politika.

Evropa letos kvůli pandemii koronaviru tu pořádnou ránu skutečně dostala. A tak jsme se podívali, jak se s tím čeští vývozci popasovali a jestli se skutečně snaží hledat nová odbytiště i mimo starý kontinent. A přinášíme vám i několik příkladů, které ukazují, že to není nesplnitelný cíl. Je to sice otřepané úsloví, ale ono opravdu většinou platí: Když se chce, tak to jde.

Platí to i o podnikatelském životě Kamila Vacka. Podnikat začal již v 90. letech při studiu na pražské VŠE. Dnes je jeho firma TCCM jedním z největších prodejců mobilních telefonů ve střední a východní Evropě. I kvůli tomu bychom měli brát vážně jeho slova, že do tří let dojde k zásadnímu technologickému zlomu. Jakému? To si přečtěte v našem hlavním rozhovoru.

V tomhle čísle se také dozvíte, jak ekonom Jan Švejnar hodnotí éru Donalda Trumpa a co si slibuje od budoucího prezidenta USA Joea Bidena. Nebo si můžete přečíst o jedné z nejpopulárnějších her současnosti Roblox, která se chystá na burzu.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.