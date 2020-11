Videoherní společnost Roblox jde na burzu. Jestli vám je více než 15 let, asi vás tahle věta příliš nevzruší. Jenže by měla. Roblox je v současnosti jednou z nejpopulárnějších světových her, v srpnu měl podle údajů herního blogu RTrack celkem 164 milionů uživatelů. Pro srovnání, slavný Minecraft měl zhruba o 30 milionů hráčů méně, neméně slavná hra Fortnite jich neměla ani polovinu.

Jak Roblox oznámil, prodejem akcií by chtěl získat jednu miliardu dolarů. Počet upisovaných akcií ani jejich cenové rozpětí zatím nejsou známé. Společnost již letos na další rozvoj dostala od skupiny investorů finanční injekci ve výši 150 milionů dolarů, což ji ocenilo na čtyři miliardy dolarů. Mimochodem, peníze do Robloxu vložila i jedna z nejprestižnějších investičních společností na světě, Andreessen Horowitz.

Herní průmysl v pandemii rychle roste

Roblox, stejně jako ostatně celý herní průmysl, těží z letošní pandemie koronaviru, která značnou část populace přiměla k přesunu do on-line světa. Souběžně s tím logicky rostl i zájem o mobilní a počítačové hry.

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se například ve Spo­jených státech vyšplhaly nákupy v sektoru videoher na rekordních 11,6 miliardy dolarů. Podle dat výzkumné společnosti NPD Group tak poptávka po hrách vylétla meziročně zhruba o 30 procent. Roblox na tom byl ještě lépe.

Podle údajů firmy si jej v prvních devíti měsících roku každý den zahrálo na 31 milionů lidí, tedy o 82 procent více než ve stejném období loňského roku. Ve třetím čtvrtletí měla hra dokonce každý den v průměru 36,2 milionu aktivních hráčů. Tržby společnosti vzrostly od ledna do září meziročně o 68 procent na 588,7 milionu dolarů. Zvýšila se i ztráta, a to více než čtyřnásobně na 203 milionů. Na stranu druhou se firma může opřít o silný polštář hotovosti. Zatímco v roce 2019 disponovala jen 14,5 milionu dolarů, na konci třetího čtvrtletí měla v hotovosti celkem 292,6 milionu dolarů.

V Robloxu se můžete stát i reálným milionářem

Hra cílí především na mladší děti, a to velmi úspěšně. Jak tvrdí společnost ve své listopadové zprávě, ve Spojených státech ji ve věkové skupině 9 až 12 let hrají tři čtvrtiny lidí. Celosvětově pak platí, že čtvrtina hráčů Robloxu je mladší devíti let.

Roblox byl vyvinut studiem Roblox Corporation, které bylo v USA založeno Davidem Baszuckim a Erikem Casselem v roce 2004. O dva roky později byl Roblox oficiálně vydán. Poté co Cassel před šesti lety zemřel na rakovinu, je Baszucki jediným šéfem společnosti.

Roblox není běžnou hrou, ale spíše sociální platformou. Hráči si na začátku vytvoří svého avatara, se kterým mohou navštěvovat nejen různé hry, ale například slavit narozeniny nebo pořádat koncerty.

Vlastní herní prostředí si přitom vytvářejí sami uživatelé, v Robloxu tak existuje mnoho milionů oddělených světů, přičemž v těch nejúspěšnějších se najednou pohybují desítky tisíc hráčů.

Samotná hra je zdarma, hráči si ale mohou koupit virtuál­ní měnu Robux (400 Robuxů stojí bez jednoho centu pět dolarů), za kterou si mohou pořídit bonusové předměty. Třeba speciální oblečení pro svého avatara. Robuxy si mohou uživatelé rovněž vydělat vytvářením virtuálních světů a her pro ostatní hráče. Když se jim povede vytvořit skutečně populární herní svět, platforma s nimi dokonce sdílí část tržeb. Jak společnost informovala, za prvních devět měsíců roku si takto hráči vydělali celkem 209 mi­lionů dolarů. Za celý rok by si tak podle Robloxu měli přijít na 250 milionů dolarů. Pro srovnání, loni hráči vy­dělali zhruba 110 milionů.

Že to může být pro některé uživatele skutečně solidní byznys, dokládá i příběh nyní jednadvacetiletého amerického studenta Alexe Balfanze. Tomu jeho herní svět "Jailbreak" (v podstatě simulace hry na policisty a zloděje) vydělal podle loňské zprávy CNBC sedmimístnou sumu v dolarech. Stovky tisíc dolarů doposud na svých hrách vydělal jiný Američan CJ Oyer, který v Robloxu vytvářel první herní světy v roce 2008, kdy mu bylo pouhých 10 let.

Virtuální znásilnění a ukradená data

Roblox si v budoucnu bude muset každopádně dávat pozor, aby se neopakovaly některé excesy, které by mohly řádně zahýbat s cenou akcií. Vzhledem k tomu, že je hra zaměřená na děti nižšího věku, vy­volal velký ohlas incident, když byl jeden rodič svědkem "skupinového znásilnění" herního avatara své dcery. Jak vyšlo najevo, šlo o práci hackerů, kteří se nabourali do hry.

Podobných aférek, kdy se v Robloxu objevil nějaký alarmující obsah, bylo více. V některých hrách avataři pili alkohol, požívali drogy anebo se účastnili různých sexuálních hrátek. Společnost proto vyčlenila tým asi 1600 zaměstnanců, jejichž úkolem je neustále hledat jakýkoliv nevhodný obsah ve hře.

Pozornost vzbudila i letošní zpráva, že se jeden hacker dostal k uživatelským datům. Jak vyšlo najevo, aby k nim získal přístup, podplatil pracovníka Roblox Corporation. Zároveň měl i možnost měnit hesla a e-mailové adresy a hlavně mohl přesouvat herní měnu Robux. Jak se hacker pod podmínkou anonymity vyjádřil pro server Motherboard, byl také schopný měnit bezpečnostní nastavení nebo krást předměty ostatním hráčům.