Hej, Siri, pusť mi Iron Maiden. Google, vytvoř mi schůzku v kalendáři. Alexo, co dávají v kině? To jsou jedny z mnoha příkazů, kterými uživatelé už několik let mohou v angličtině oslovovat tři největší hlasové asistenty ve svých chytrých telefonech nebo speciálních zařízeních v domácnostech označovaných jako "chytré reproduktory".

Společnosti Apple, Google a Amazon mají vizi, že mluvení na naše počítače a další elektronická zařízení bude představovat nový způsob interakce se stroji − stejně, jako je dnes běžné používat myš, klávesnici nebo dotykový displej. Podobně uvažují i některé firmy mimo Spojené státy. Například ruský (nejenom) internetový vyhledávač Yandex vyvíjí digitálního asistenta určeného pro ruskojazyčné trhy. V Číně jsou v této oblasti vysoce aktivní společnosti jako Baidu.