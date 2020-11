Umělá inteligence stále více proniká do našeho světa. S tím vyvstává i řada otázek a problémů souvisejících s její právní regulací.

Počítače dnes zvládají stále více činností, které dříve zastávali lidé. Automobilky vyvíjejí autonomní vozy, v bankách algoritmy spolurozhodují o tom, zda žadatel dostane úvěr, lékařům pomáhají stanovovat diagnózy. S tím, jak umělá inteligence proniká do našeho světa, se ale pojí i jeden kardinální problém. Jak se se světem algoritmů vyrovná svět práva. Jedno je jisté. Bude to běh na dlouhou trať. A jak to zatím vypadá, dýchavičné paragrafy jsou odsouzeny k tomu, že budou sprintující jedničky a nuly pozorovat z pořádného odstupu.

"Největším problémem je především rychlost a nepředvídatelnost vývoje umělé inteligence. Na ten legislativa nestíhá reagovat, a musíme proto spoléhat jen na již existující předpisy, které s nějakou umělou inteligencí nepočítaly," potvrzuje advokátka kanceláře eLegal Martina Bacíková. Jak dodává, některé systémy umělé inteligence si dnes již umí samy upravovat své zdrojové kódy nezávisle na člověku. "Není pak jasné, jak řešit samotnou právní povahu umělé inteligence. Z hlediska práva totiž bude někdy věcí, někdy autorským dílem a jindy zase službou. A pak je tady otázka práv k výtvorům umělé inteligence a samozřejmě také odpovědnosti za ni," říká Bacíková.