Česko stárne. Hrozí zahlcení důchodového systému. I zdatní lidé důchodového věku jdou do penze, přestože chtěli pracovat déle.

Jejich ruce už neunesou tolik co dříve a jejich hlavy se učí pomaleji. Počet pracujících ve vyšším věku i důchodců, ať už v penzi či těch stále zaměstnaných, se v Česku rychle zvyšuje. Stoupá tím i jejich vliv na podobu tuzemské ekonomiky. Mají jiný obsah nákupního košíku, zatěžují více systémy zdravotnictví a penzí.

Podle expertů je potenciál českých seniorů kvůli špatně nastavenému trhu práce, sociálně-kulturnímu prostředí i systému, který umožňuje brzký odchod do důchodu, nevyužit. "Současný penzijní systém vytlačuje 90 procent lidí mimo trh práce, když narazí na důchodový věk," říká Filip Pertold, ekonom a expert na pracovní trh z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. "To je špatně, z našich výzkumů přitom plyne, že asi polovina mužů a čtvrtina žen starších 50 let deklaruje ochotu pokračovat v práci i v důchodovém věku."

Ze zapojení starších "aktivních záloh" do stárnoucí ekonomiky by těžily firmy, jimž i nyní uprostřed koronavirové krize schází zaměstnanci, stát, který by od déle pracujících lidí vybíral daně a odvody, a nakonec i penzijní systém, do něhož by díky vyšším příjmům proudilo více peněz. Obchodníkům by větší mzdy zvýšily tržby. "Odchody do penzí jsou citlivá věc, stát na jejich řešení žádnou ucelenou koncepci nemá," tvrdí Vladimír Bezděk, konzultant poradenské společnosti EY a někdejší šéf komise, která před lety připravovala reformu důchodového systému.