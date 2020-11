Využijme šance, kterou nám krize způsobená pandemií koronaviru nabízí, a pojďme vstříc zelenější budoucnosti ekonomiky, říká šéf českého E.ON Martin Záklasník. Jak tvrdí, pandemie přinutí vlády stimulovat ekonomický růst a byla by škoda, kdyby se pomáhalo tak, že to způsobí renesanci uhlí.

Samotný E.ON se v tomto ohledu snaží jít příkladem. Odebírá třetinu veškeré energie, kterou v Česku ročně vyprodukují obnovitelné zdroje. Tahle sázka na "zelenou" prý není motivována touhou rychle vydělat nebo se jen "píárově" odlišit od konkurence.

"Děláme to proto, že tomu prostě věříme," tvrdí Záklasník. A mnozí zákazníci na to prý slyší. "Příkladem je třeba Škoda Auto, která pochopila, že když chce zákazníkům prodávat elektrovozy, neměla by si nechat pohánět výrobní linky elektřinou vzniklou spalováním uhlí," vysvětluje Záklasník.

Jaký vliv má zatím letos pandemie koronaviru na E.ON?

Musím říct, že na jaře jsme pocítili daleko větší dopad na byznys, než je tomu teď. Tehdy to přišlo strašně náhle, 12. března začal nouzový stav, zavřely se továrny a okamžitě klesla spotřeba elektřiny. A jelikož elektřinu, na rozdíl od plynu, nemůžeme natlačit do nějakého zásobníku, tak jsme museli už zakoupenou elektřinu prodávat. A samozřejmě se tak dělo v okamžiku, kdy ji prodávali všichni, a nikdo ji nekupoval. Navíc kvůli omezení průmyslové výroby klesla i spotřeba elektrické energie v naší distribuční síti.

O kolik se vlastně v průběhu letošního roku propadla spotřeba elektrické energie?