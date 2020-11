Doba ropy jako "černého zlata" skončila. Ropné kolosy si to zřejmě konečně začínají připouštět. A zároveň se na proměnu intenzivně připravovat. Alespoň ty evropské. Zatímco na východním břehu Atlantiku se ve "firemních barvách" olejářů začínají objevovat nádechy zelené, ty americké zatím byly spíše v klidu. Nyní se nicméně podle analytiků dá očekávat, že s výhrou Joea Bidena a předpokládané náklonnosti budoucí washingtonské administrativy k zelenější politice tento směr nastoupí i doposud konzervativnější americký segment Big Oil − tedy Chevron a Exxon.

Podle expertů tak ropný sektor čeká v následující dekádě obří zemětřesení. A ještě větší výprodej. Podle analýzy konzultantů z Rystad Energy nabídne osmička tzv. Big Oilu − Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, BP, Shell, Total, Eni a Equinor − k prodeji během následujících let aktiva v celkové hodnotě přesahující sto miliard dolarů. A vedle koncentrace na nejvýnosnější vrty se bude soustřeďovat na diverzifikaci svých aktivit. Do obnovitelných zdrojů v podobě slunce a větru. A třeba i do kávy.

BP prodává kromě ropy třeba i kávu