Doba koronavirová nás zahlcuje čísly. Každý den počet nově nakažených, aktuálně nemocných, hospitalizovaných, vyléčených, bohužel i zemřelých − k tomu teď ministerstvo zdravotnictví ještě nasadilo pětistupňového "psa". Přesto by pozornosti neměla uniknout jedna další cifra. Poprvé po dlouhých letech, minimálně od voleb v roce 2017, dosáhla v průzkumech podpory partají více než dvacetiprocentního výsledku i jiná strana než hnutí ANO. Podle volebního modelu agentury Kantar z přelomu října a listopadu by Piráti obsadili druhou příčku s 21 procenty voličů (první ANO by získalo 27,5 procenta).

Po říjnovém propadu "anoistů" jde o další historický zlom. Česká scéna opouští model jediné dominantní Sněhurky, kolem níž poskakuje houf trpaslíků. A teď už, zdá se, neplatí ani dlouhodobý úkaz, že na ANO premiéra Andreje Babiše nejintenzivněji útočí dvojice o polovinu slabších subjektů − Piráti a ODS. Rozdíl mezi druhou a třetí pozicí se zvětšuje, přičemž občanské demokraty (10,5 procenta) předběhlo podle Kantaru hnutí STAN s 11 procenty.