Až za necelé čtvrtstoletí dosáhnu důchodového věku, budou moje děti zhruba stejně staré, jako jsme s manželkou byli my, když se nám narodily. Budou tak pravděpodobně patřit ke klasické "sendvičové" generaci. Z jedné strany je bude zaměstnávat péče o jejich vlastní potomky. Z té druhé budeme tlačit my, rodiče, kteří se postupem let nutně budeme měnit ze síly, jež pomáhá, na někoho, komu je spíše zapotřebí podávat pomocnou ruku.

Naše děti v téhle situaci nebudou samy. Česko stárne a šediví. Podle dat Eurostatu nám dokonce v posledních 10 letech spolu s Finskem roste populace nad 65 let nejrychleji v celé Evropské unii. Jestliže v roce 2009 žilo v téhle věkové kategorii v Česku 15 procent lidí, aktuálně jich je už 20 procent, tedy dva miliony. A bude jich dál přibývat − do roku 2030 bude seniorů již kolem 2,5 milionu.

Tenhle vývoj bude mít samozřejmě obrovský vliv na ekonomiku a životy lidí v Česku. Pro lepší pochopení − jestliže dnes připadnou na jednoho důchodce tři zaměstnanci v produktivním věku, za nějakých 15 let, až začnou do důchodu odcházet první "Husákovy děti", budou na jednoho seniora už jen dva pracující.

Podívali jsme se na to, co to bude znamenat pro českou ekonomiku a firmy a vůbec pro nás pro všechny. Jedno je jasné už nyní, jestli se na tenhle vývoj nezačneme hned teď připravovat, zaděláme si na pořádné problémy.

S Martinem Záklasníkem, šéfem českého E.ON, jsme si také povídali o budoucnosti. Tentokrát o budoucnosti energetiky, která by podle něj měla být "zelenější". Sám E.ON v tom jde příkladem a odebírá plnou třetinu energie z obnovitelných zdrojů, jež se v Česku vyrobí.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.