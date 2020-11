Když společnosti Pfizer a BioNTech v pondělí 9. listopadu zveřejnily povzbudivou zprávu o výsledcích své vakcíny proti covidu-19, naplnily optimismem nejen miliardy lidí po celém světě, ale také miliony investorů. Akciové trhy v následujících dnech zažily takové otřesy a přesuny majetku, jaké nebyly k vidění dlouhá léta.

Zpráva, že experimentální vakcína vykázala více než 90procentní účinnost, spustila obrovský příliv peněz do akcií. Podle dat společnosti EPFR Global přiteklo do globálních akciových fondů během jediného týdne na 44,5 miliardy dolarů. Pro srovnání − jde o největší týdenní přírůstek za posledních 20 let. A možná za ještě delší dobu, protože EPFR Global tato data shromažďuje právě jen poslední dvě dekády.