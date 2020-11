Zájem firem o daňové odpočty na výzkum a vývoj roste. Podle odhadu Generálního finančního ředitelství by se celková částka odpočtu za loňský rok mohla pohybovat kolem 10 miliard korun. O rok dříve to přitom bylo jen 2,6 miliardy. V minulých letech finanční úřady daňové odpočty na výzkum a vývoj často zamítaly. Většinou kvůli formálním chybám nebo vágním definicím cílů výzkumných prací. Vyřešit to měla loňská změna zákona.

Počet podniků, které se rozhodly odečíst své náklady na výzkum a vývoj z daní, klesal od roku 2015. V roce 2018 to udělala jen zhruba tisícovka společností. Celkově je jich přitom v Česku registrováno přes 500 tisíc.

Zvlášť malé a střední firmy si náklady na výzkum a vývoj z daní zpravidla neodečítaly, ačkoliv by mohly. Bály se nařčení finanční správy, že chtějí tento způsob státní podpory zneužít. A nechtěly se poté se státem soudit o peníze.