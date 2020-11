Po sedmi letech konjunktury se v Česku zastavil růst mezd a v mnoha odvětvích dochází i k jejich snižování. I když pandemie ochromuje jednotlivé obory v různé míře, ke stagnaci růstu mezd dochází už i tam, kde stále není dost pracovní síly. Podle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment se to týká jak výrobního sektoru, kde chybí více i méně kvalifikovaní pracovníci, tak IT. Na trhu práce dochází k ještě jedné výrazné změně: po velmi dlouhé době výši mezd nediktují uchazeči o práci, ale zaměstnavatelé. "To je zásadní změna," říká Martin Malo, ředitel Graftonu, jenž pravidelně mapuje finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v devíti oborech ve třinácti regionech České republiky. "Od roku 2019 sledujeme postupné zpomalování růstu české ekonomiky, které letos ještě zvýraznila pandemie koronaviru," říká Malo.

Průzkum Graftonu, který zachycuje zastavení růstu mezd, zahrnuje už i letošní třetí kvartál. Agentura přitom čerpá údaje od kandidátů, kterým našla práci. Informační systém o průměrném výdělku od ministerstva práce a sociálních věcí, který sbírá informace o mzdách všech českých zaměstnavatelů, zatím ukazuje jen první polovinu roku a z něj je patrné jen zpomalení růstu. Ovšem jak mezd v soukromé sféře, tak platů ve státním sektoru. Medián hrubé měsíční mzdy byl v polovině tohoto roku 30 278 korun, u platů byl 37 303 korun.

Lidé berou práci, kterou nechtějí