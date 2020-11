Někteří zavilí ekologové hybridům do zásuvky vyčítají, že jejich majitelé je nenabíjejí pravidelně, a tak ve finále vůbec nejezdí tak ekologicky, jak by podle tabulkových údajů měly. Není to chyba auta, problém bývá v líných řidičích. Občas si hůř osvojují pravidelný režim, kdy je potřeba vůz připojovat do zásuvky, kdekoli je to možné. Spoléhají se na to, že i bez elektřiny v baterii vždy dojedou do cíle, protože vedle elektromotoru má auto také klasický spalovací motor a nádrž lze u čerpací stanice pohodlně natankovat během pár minut.

Přitom sžít se s plug-in hybridem jde celkem snadno. A dokazuje to například i prémiové Audi A7.

Také konvenční verze je v mnoha směrech vynikající vůz. Elegantní na pohled − pro jeho image si ho vybírají šéfové firem a manažeři na vyšších pozicích. Vedle vlajkové lodi A8 vůbec nevypadá jako chudší příbuzný a po boku A6 mu musíte přiznat o něco sportovnější, elegantnější a velmi prémiové vzezření.